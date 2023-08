Brics | vertice in Sudafrica con l' obiettivo di costruire un contro - equilibrio all' Occidente

I leader dei Paesi, capi di Stato e di governo, sono giunti in Sudafrica per inaugurare unmirante al potenziamento del blocco delle economie emergenti, al fine di costituire un contro - equilibrio all'...I capi di Stato e di governo dei Paesisono in Sudafrica per dare il via a unche mira a rafforzare il gruppo delle economie emergenti come contrappeso all'Occidente. Oltre ai leader di Brasile, Cina, India e Sudafrica, a ...AGI - I capi di Stato e di governo dei Paesisono arrivati in Sudafrica per dare il via a unche punta a rafforzare il gruppo delle economie emergenti per fare da contrappeso all'Occidente. Oltre ai leader di Brasile, Cina, India e ...

Brics: vertice del Sud Globale ISPI

(LaPresse) Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è arrivato a Johannesburg, in Sudafrica, per il vertice dei BRICS, acronimo che ...A Johannesburg il piano di rafforzamento dell'alleanza: 40 nazioni interessate ad entrare, 23 hanno già fatto richiesta ...