Brics | ecco le richieste dei Paesi emergenti all’Occidente Rischio globale

(Di martedì 22 agosto 2023) L’equilibrio di Nash fruttò allo straordinario economista John Nash il premio Nobel. L’eminente studioso, la cui vita ha ispirato il film “A Beautiful Mind”, teorizzò che in un sistema di giochi è la soddisfazione di tutti i partecipanti a garantire il miglior risultato per tutti. L’esempio tipico è quello dei due detenuti: se parleranno, singolarmente, riceveranno una pena leggera (un anno di detenzione); se entrambi staranno zitti sei anni; se faranno scelte differenti chi parla avrà la libertà, chi non lo fa riceverà sette anni di prigione. Ovviamente, quindi, la strategia dominante è confessare e prendersi una pena di un anno di reclusione invece che rischiare fino a sette anni. Segui su affaritaliani.it

Si tiene in Sud Africa il vertice, l'alleanza dei paesi emergenti che si vuol contrapporre alle potenze del G7.chi sono e quali obiettivi perseguono C'è chi l'ha già definito come il vertice del Sud del mondo. Chi ha ...un uomo determinato a iniziare una guerra civile', ha incalzato il leader del partito, John ...pop Uno studio di Vassallo e Vignati dell'Istituto Cattaneo Se va in Sudafrica al vertice dei...le due anime di Fratelli d'Italia' apre il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi. Nel ... Icontro il dominio occidentale', scrive Da Rold nei 'Fatti'.

Vertice Brics, sfida di Xi e Putin all’Occidente. Cosa sapere sull’alleanza dei paesi non allineati ... Il Sole 24 ORE

Chi ha parlato in modo ancora più suggestivo di anti-G7. Sicuramente il summit dei Paesi Brics apertosi ieri a Johannesburg è il più significativo dall’inizio del conflitto in Ucraina, vedendo riuniti ...L’equilibrio di Nash fruttò allo straordinario economista John Nash il premio Nobel. L’eminente studioso, la cui vita ha ispirato il film “A Beautiful Mind”, teorizzò che in un sistema di giochi è la ...