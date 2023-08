L'inizio di stagione delè stato letteralmente da montagne russe, ma c'è poco da ridere o da lasciarsi andare a facili ironie dopo quanto accaduto prima della seconda giornata di campionato a ...... ecco perché l'iter di registrazione è lungo e selettivo: per accedere alla- registrazione si ... Da Parigi ae ritorno: in autonomia I guasti meccanici sono un'altra incognita: perché la pe - ...... ecco perché l'iter di registrazione è lungo e selettivo: per accedere alla- registrazione si ... Da Parigi ae ritorno: in autonomia I guasti meccanici sono un'altra incognita: perché la pe - ...

Brest, pre-partita da incubo: in sei intrappolati nell’ascensore ItaSportPress

In testa alla classifica a punteggio pieno dopo due giornate, il Brest ha vissuto una vigilia molto rocambolesca della partita contro il Le ...Une semaine après un retour réussi en Ligue 1, et ce nul ramené de Montpellier (2-2), le HAC a concédé son premier revers de la saison (1-2), ce dimanche 20 août 2023, face à Brest.