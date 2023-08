Borseggi a Roma | 11 arresti in un giorno solo nel centro storico | tafferugli in strada e metro sospesa Le denunce dei turisti sui social

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Furti eatori tornano a dominare cronache e allarmismini in seguito a diversi episodi di disordini. Nella serata di lunedì 21 agosto laB diè stata chiusa temporaneamente a causa di uno scippo a bordo, ma questo non rappresenta che l’inizio dei disagi registrati negli ultimi giorni. Nel pienoin via Pastini, a due passi dal Pantheon, sabato sera è scoppiata una rissa tra passanti e una coppia con precedenti per furto. I due si aggiravano tra i tavoli di un ristorante senza che l’intervento dei titolari potesse convincerli ad allontanarsi, così, dopo un secondo avvicinamento al locale, sono partiti calci e i pugni in, sotto lo sguardo sorpreso di decine diseduti a cena. Nella sola giornata di ...