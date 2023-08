Borsa | tech spingono il recupero Wall Street in rosso | sale attesa per Ipo Arm

In un'ottava che resta caratterizzata dall'attesa per il simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole , i listini stanno approfittando del buon momento del settore, che spera in nuove ...Anche il settore, dopo una prima parte di seduta molto positiva, e' passato in negativo ( - 0,27%); il finanziario e' il peggiore ( - 0,77%), dopo il nuovo allarme lanciato sulle banche, questa ...Nel listino milanese si sono mosse in ordine sparso le banche con Mps in calo dello 0,6%, Banco Bom dello 0,48% e Bper Banca dello 0,43%, mentre chiudono in rialzo Intesa Sanpaolo (+0,84%), Unicredit (...

Borsa, tech spingono il recupero. Bene il Nasdaq, sale attesa per Ipo Arm Il Sole 24 ORE

Arm prova a interrompere la carestia di quotazioni in Borsa. Il produttore di chip ha avviato le procedure per lo sbarco a Wall Street inviando un documento alla Security Exchange Commission, ...Prosegue in rialzo la seduta sulle principali Borse in Europa dopo l'avvio di Wall Street. Milano scende dai massimi di seduta e guadagna lo 0,9% con un listino dominato da Saipem… Leggi ...