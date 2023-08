Borsa | tech spingono il recupero Bene il Nasdaq | sale attesa per Ipo Arm

Nel listino milanese si sono mosse in ordine sparso le banche con Mps in calo dello 0,6%, Banco Bom dello 0,48% e Bper Banca dello 0,43%, mentre chiudono in rialzo Intesa Sanpaolo (+0,84%), Unicredit (...Un'operazione che segnerebbe anche il ritorno delle grandi Ipo disui listini. Cosi' St a Milano e' salita del 2,47%, con l'Eurostoxx di settore che ha guadagnato il 2,11%, beneficiando anche ...In un'ottava che resta caratterizzata dall'attesa per il simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole , i listini stanno approfittando del buon momento del settore, che spera in nuove ...

Borsa, i tech spingono il recupero. Bene il Nasdaq, sale attesa per Ipo Arm Il Sole 24 ORE

Prosegue in rialzo la seduta sulle principali Borse in Europa dopo l'avvio di Wall Street. Milano scende dai massimi di seduta e guadagna lo 0,9% con un listino dominato da Saipem… Leggi ...Le blue chip di Piazza Affari sono guidate oggi da Prysmian, premiata dagli acquisti a seguito della notizia che Sto Amprion, uno dei gestori di sistemi di trasmissione in Germania, ha dato al gruppo ...