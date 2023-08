Borsa | seduta in rialzo in Europa | spinta dai tecnologici

(Di martedì 22 agosto 2023) Prosegue inlasulle Borse in, spinte dagli acquisti sui titoli. Londra sale dello 0,6%, Parigi dell'1,19%, Francoforte dell'1,05% e Milano dell'1,04 per cento. Sulla ...

Brillante ladi Piazza Affari , che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Settore tecnologia (+2,96%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista di Piazza ...positiva per il listino milanese , che mostra un guadagno dell'1,05% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All - Share , che continua la giornata in ...22 - 08 - 23 13:11:06 (0297) 0 NNNN

Borsa Italiana, il commento della seduta del 21 agosto 2023 SoldiOnline.it

Prosegue in rialzo la seduta sulle Borse in Europa, spinte dagli acquisti sui titoli tecnologici. Londra sale dello 0,6%, Parigi dell'1,19%, Francoforte dell'1,05% e Milano dell'1,04 per cento. (ANSA) ...Ancora in rialzo il gas: +6% ad Amsterdam (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 ago - Mattinata positiva per le Borse europee, che consolidano i guadagni della vigilia e cercano di mettersi alle ...