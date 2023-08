Borsa | Milano tiene con l' Europa | bene Prysmian | debole Tim

(Di martedì 22 agosto 2023) Giornata di leggero rialzo per Piazza Affari, sostanzialmente in linea con le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,64% a 28.164 punti, l'Ftse All share in crescita ...

Giornata di leggero rialzo per Piazza Affari, sostanzialmente in linea con le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,64% a 28.164 punti, l'Ftse All share in crescita ...Nel listino milanese si sono mosse in ordine sparso le banche con Mps in calo dello 0,6%, Banco Bom dello 0,48% e Bper Banca dello 0,43%, mentre chiudono in rialzo Intesa Sanpaolo (+0,84%), Unicredit (...Cosi' St ae' salita del 2,47%, con l'Eurostoxx di settore che ha guadagnato il 2,11%, beneficiando anche della notizia della possibile acquisizione di Activision da parte di Microsoft, ...

