Boom di fallimenti in Europa | quali sono i settori più a rischio?

(Di martedì 22 agosto 2023) E’diinnel secondo trimestre dell’anno, a conferma di una situazione economica che va peggiorando un po’ ovunque e dei venti di recessione che soffiano nel Vecchio Continente. La Germania è praticamente in recessione (-0,3%), ma anche la Francia cresce poco (+0,8%) ed il Regno Unito non se la passa meglio (+0,2%). Trend in costante crescita: una classifica Il numero di dichiarazioni di fallimento delle imprese dell’Unione europea, secondo i dati diffusi da Eurostat, l’ufficio statistico della Ue, è aumentato per il sesto trimestre consecutivo e fa segnare, rispetto al trimestre precedente, una crescita dell’8,4%. Si tratta anche del livello più alto dall’inizio della raccolta dei dati nel 2015. Restringendo il campo alle sole imprese della Zona Euro – il blocco che ha adottato la moneta unica – il numero delle ...