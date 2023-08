Bonus trasporti Firenze | via libera a nuove richieste

(Di martedì 22 agosto 2023) Questo articolo descrive come richiedere ilfino a 60 euro per acquistare abbonamenti di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ferroviario nazionale. Per fare domanda,...

Questo articolo descrive come richiedere ilfino a 60 euro per acquistare abbonamenti di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ferroviario nazionale. Per fare domanda, è necessario accedere con Spid o Cie sulla ...I fondi sono esauriti, ma si potranno utilizzare eventuali residui dirichiesti nel mese di agosto 2023 e non utilizzatiIl sito del ministero del lavoro non permette più di ottenere il contributo per l'acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici, e rimanda all'inizio del prossimo mese per 'effettuare un nuovo ...

Bonus trasporti, il 1° settembre nuovo clickday: a quanto ammonta il contributo, chi ne ha diritto e come fare ilmessaggero.it

Scaduti i termini del bonus trasporti I fondi del bonus trasporti sono terminati, vediamo cosa accadrà dal 1° Settembre. Il quotidiano Il Sole 24 Ore, nella sua edizione on line, ha riportato i ...Le risorse per l'incentivo sono ufficialmente prosciugate e non si hanno al momento notizie di un eventuale rifinanziamento ...