Bonus Libri | chi può ottenerlo e come fare domanda

(Di martedì 22 agosto 2023) Tra meno di un mese è previsto l’inizio del nuovo anno scolastico in tutte le regioni italiane e a questo si ricollega la possibilità per le famiglie di usufruire del. L’inizio della scuola è prevista per quest’anno tra l’11 e il 15 di settembre, tranne che per il Trentino Alto Adige il cui inizio è previsto per il 5 settembre 2023. Per ogni regione i criteri variano, per alcune regioni il bando è già scaduto (es. del Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia), per altre si attendono ancora informazioni sulla procedura. A variare saranno non solo le scadenze, ma anche i requisiti Isee. In Campania ad esempio per usufruire delper l’acquisto diper scuole medie e superiori verranno valutate due fasce, una da 0 a 10.633 euro, la seconda da 10.633,01 euro a 13.300 euro. La ...

Nel frattempo, vediamo tutti iscolastici Regione per Regione.scolastici 2023 - 2024, i requisiti Regione per Regione In Trentino - Alto Adige ilvaria da Comune ......l'ordinanza del 18 maggio 2022 ha espressamente statuito che negare ai docenti precari il '... Ricordiamo che la carta può essere utilizzata per l'acquisto di: ·e testi, anche in formato ...approfondimento Scuola, tornano i: ecco in quali Regioni e come chiederli FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Lifestyle Scuola, ansia da rientro: come rendere più ...

Scuola, tornano i bonus libri: ecco in quali Regioni e come fare domanda Sky Tg24

per affrontare e dare sostegno alle famiglie che, devono sostenere le spese economiche per il corredo scolastico e soprattutto per i libri, c'è il "Bonus Libri " ...Aperta la possibilità di presentare domanda per i buoni libri al Comune di Roma: scopriamo quando e come richiederli ...