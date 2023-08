si è poi concentrato sulla questione migranti. "Abbiamo il rischio che nelle città arrivino le tendopoli. Servono dei piani per trovare strutture dove far accogliere gli immigrati, non è un ...Tanto cheMeloni ha incontrato le opposizioni. Perché lo ha fatto Perché ha capito che nel ...di Matteo Renzi "Dal Pd per farmi andare via mi devono tirare le cannonate - assicura- ...Alluvione,scalpita Il decreto omnibus passerà ma una cosa è certa: il clima fra Mattarella... È finita la luna di miele tra Sergio Mattarella eMeloni ma sui decreti 'polpetta' ...

Bonaccini (Pd): “Giorgia Meloni non è fascista, ma intorno a lei…” Globalist.it

Bonaccini (Pd) sul governo Meloni: "In quale paese può esserci la seconda carica dello Stato che va orgoglioso di avere in casa i trofei di Mussolini e fascisti".Tanto che Giorgia Meloni ha incontrato le opposizioni ... “Dal Pd per farmi andare via mi devono tirare le cannonate – assicura Bonaccini -. Se dovessi andar via dal Pd, andrei via dalla politica. Io ...