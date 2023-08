Bologna-Milan 0-2 | Leao esalta Reijnders sui social | “Crack”

0 - 2 - 12' GIROUD, 21' PULISIC - FORMAZIONE: 4 - 3 - 3 - MAIGNAN; CALABRIA (27'ST. KALULU), THIAW (43' ST. KJAER), TOMORI. THEO HERNANDEZ; LOFTUS CHEEK (27' ST. POBEGA), KRUNIC, ...Ilaccusa il colpo e ildilaga con giocate in velocità mai arrestate dal suo centrocampo. Ancora il francese con una finezza di sponda da grande campione di sinistro in un tocco di rara ...... 1 JUVENTUS FC SPA 2 AS ROMA SRL 3 ACSPA 4 ACF FIORENTINA SRL 5 FC INTERNAZIONALE MILANO SPA ... AREZZO SRL 22FC 1909 SPA 23 ASD RES WOMEN 24 ACADEMY CALCIO PAVIA ARL 25 ASD UP COMUNALE ...

Bologna-Milan, le pagelle: Reijnders e Giroud da 7. Si salva Ndoye, 6.5 La Gazzetta dello Sport

Ago 21, 2023 #Bologna, #Bologna Milan, #Bologna Milan gol, #Bologna Milan highlights, #Giroud, #milan, #Pulisic, #Serie A, #video Bologna – Milan 0-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida ...Skorupski 6, Posch 5.5, Beukema 6, Lucumi 5.5, Lykogiannis 5.5. Il sito Tuttobolognaweb.it di titolarità di M&P Editore S.r.l.c.r. con sede in Bologna, via Nazario Sauro 8, C.F./PI 03268611203, è ...