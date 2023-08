Bologna-Milan 0-2 | buona la prima | l’esultanza di Suma alla prima vittoria VIDEO

(Di martedì 22 agosto 2023) Un buon esordio per ildi Pioli, che al Dall’Ara si impone per 2-0 sulgiornata di Serie A 2023/24. La formazione rossonera la sblocca subito con Giourd e poi raddoppia Pulisic. Il giornalista tifoso rossonero, Mauro, non ha ovviamente nascosto la sua soddisfazione per i primi 3 punti conquistati. Ecco ildella sua esultanza. SportFace.

Domenica 27 agosto, Chiesa e compagni affronteranno ildi Thiago Motta , con calcio d'inizio alle 18:30. Proprio i rossoblù, nella giornata del 21 agosto, sono stati mandati ko daldi ...Serie A, i posticipi del lunedì: ilespugna, pari e noia in Torino - Cagliari0 - 2 - IL TABELLINO(4 - 1 - 3 - 2): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, ...Finisce con i crampi l'esordio in campionato di Rafael Leao a: il portoghese ne viene colpito dopo aver calciato via il pallone al triplice ...

Bologna-Milan, le pagelle: Reijnders e Giroud da 7. Si salva Ndoye, 6.5 La Gazzetta dello Sport

Il Milan porta a casa i primi tre punti della nuova stagione battendo il Bologna per 2-0. A decidere la gara sono stati i gol di Giroud e di Christian Pulisic, che ha trovato la prima rete in… Leggi ...Scopriamo tutti i segreti di Olivier Giroud, in gol per il Milan contro il Bologna. Dalla passione per la danza alla dieta, le abitudini e il soprannome.