Bocciata in prima media con sei insufficienze | fa ricorso al Tar e viene promossa

(Di martedì 22 agosto 2023) Una bocciatura annullata dal Tar. Dopo aver conseguito seiin, una ragazza di 14 anni era statadai docenti dell’Istituto Comprensivo Statale Tivoli V, da lei frequentato. Una decisione contestata dai genitori della ragazzina e adesso ribaltata dal Tribunale amministrativo regionale. “La non ammissione alla classe successiva nella scuolainferiore deve essere considerata un’eccezione”, hanno scritto i giudici del Tribunale amministrativo regionale nella sentenza in cui, secondo quanto riporta Il Messaggero, hanno osservato come “dal primo mese di scuola sino al termine delle lezioni” la studentessa avesse “visto incrementare le proprie conoscenze e migliorare i propri voti”. Una valutazione che segue l’orientamento del Consiglio di Stato, invitando a valutare ...

Protagonista della vicenda una ragazza che ha frequentato lamedia all'istituto Comprensivo Statale Tivoli V, e che ha riportato insufficienze in sei materie (geografia, francese, matematica, ...' Alunnacon sei insufficienze promossa dal Tar: "La bocciatura deve essere un'eccezione, non deve ...questione affronterà la seconda media senza possedere i contenuti sufficienti della, ...Un'altra promozione confezionata dal tribunale amministrativo che farà discutere: una studentessa dimedia a Tivoli, in provincia di Roma, era statadai suoi docenti con sei insufficienze. Ma il Tar ribalta tutto e promuove la ragazzina. A raccontare la vicenda Il Messaggero , che ...

Alunna bocciata con sei insufficienze promossa dal Tar: “La bocciatura deve essere un’eccezione, non deve affliggere” Tecnica della Scuola

Una bocciatura annullata dal Tar. Dopo aver conseguito sei insufficienze in prima media, una ragazza di 14 anni era stata bocciata dai docenti dell’Istituto Comprensivo Statale Tivoli V, da lei ...Ben sei insufficienze, ma nessuna bocciatura. A deciderlo per una studentessa di una scuola media di Tivoli, in provincia di Roma, è stata una sentenza del Tar. (ANSA) ...