Bocciata con sei insufficienze | il Tar la promuove

(Di martedì 22 agosto 2023) Ben sei, ma nessuna bocciatura. A deciderlo per una studentessa di una scuola media di Tivoli, in provincia di Roma, è stata una sentenza del Tar. Secondo i giudici, come riporta Il ...

Oltre a dover essere "un'eccezione" mentre la regola deve essere la promozione, in lineaun orientamento del Consiglio di Stato per la scuola media. Protagonista della vicenda una ragazza che ha ...Così era stato deciso per la 14enne che, nonostante "la frequenza regolare" e il comportamento "buono", ha chiuso l'annolacune pesanti in inglese e altre, di entità più lieve, in geografia, ...Oltre a dover essere "un'eccezione" mentre la regola deve essere la promozione, in lineaun orientamento del Consiglio di Stato per la scuola media. Protagonista della vicenda una ragazza che ha ...

Bocciata con 6 insufficienze, il Tar la promuove: il caso di una studentessa delle medie in provincia di Roma Open

Secondo i giudici, la mancata ammissione non deve essere un provvedimento afflittivo, ma educativo. La preside dell'istituto: "Preoccupata per le difficoltà che potrebbe incontrare il prossimo anno" ...Ben sei insufficienze, ma nessuna bocciatura. A deciderlo per una studentessa di una scuola media di Tivoli, in provincia di Roma, è stata una sentenza del Tar. (ANSA) ...