Bocciata con sei insufficienze | il Tar la promuove in seconda media

(Di martedì 22 agosto 2023) Voti insufficienti, in almeno sei materie, ma nessuna bocciatura . O almeno, n essuna bocciatura per i magistrati del Tribunale amministrativo del Lazio che con una sentenza hanno «promosso» inuna ragazzina di un istituto statale di Tivoli, in provincia di Roma . Una decisione arrivata dopo una istanza presentata dai familiari. I magistrati, dopo che la giovane era stata respinta dagli...

Oltre a dover essere "un'eccezione" mentre la regola deve essere la promozione, in linea con un orientamento del Consiglio di Stato per la scuola media. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha commentato che leggerà la sentenza. La studentessa ha frequentato la prima media ed era stata bocciata per ben sei insufficienze.

