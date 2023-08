Bocciata con 6 insufficienze | il Tar la promuove | interviene Valditara

È una ragazzina come tanti, non ha nessun certificato particolare, come ha detto la mamma in un colloquioi docenti, aveva solo poca voglia di studiare e può accadere il primo anno. Il papà è ...... la famosa casa produttrice di videogiochi ,dall'antitrust del Regno Unito ad aprile 2023. anzi, li fa parlare Vuoi comunicare in modo sicurola redazione di Wired Usa WiredleaksUn'altra promozione confezionata dal tribunale amministrativo che farà discutere: una studentessa di prima media a Tivoli, in provincia di Roma, era statadai suoi docentisei insufficienze. Ma il Tar ribalta tutto e promuove la ragazzina. A raccontare la vicenda Il Messaggero , che spiega come le sei carenze erano geografia, francese, ...

Bocciata con 6 insufficienze, il Tar la promuove: il caso di una studentessa delle medie in provincia di Roma Open

Nel merito decidono i prof. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara interviene sulla notizia della studentessa di prima media di Tivoli che era stata bocciata dai ...Bocciata con 6 insufficienze a scuola, ma promossa dal Tar. È successo all'Istituto Comprensivo statale Tivoli V, in provincia di Roma, dove, come riporta Il ...