Bocciata con 6 insufficiente | il Tar la promuove | il caso di una studentessa delle medie in provincia di Roma

(Di martedì 22 agosto 2023) Ben sei insufficienze, ma nessuna bocciatura. A deciderlo per unadell’Istituto Comprensivo Statale Tivoli V, di Tivoli Terme,di, è stata una sentenza del Tar. Secondo i giudici la mancata ammissione non deve essere un provvedimento afflittivo, ma educativo. Oltre a dover essere «un’eccezione» mentre «la regola deve essere la promozione». Il Messaggero fa sapere che ilvede come protagonista una ragazza di prima media che ha riportato carenze in sei materie (geografia, francese, matematica, scienze, inglese e musica), di cui una grave. Gli insegnanti avevano deliberato all’unanimità la bocciatura, ma la decisione non è andata giù ai genitori della ragazza. Così, assistiti dagli avvocati Michele Bonetti e Silvia Antonellis, hanno presentato ricorso davanti al Tribunale amministrativo, ...

...di Trento che aveva fatto ricorso al Tar per essere ammessa all'esame di maturità5 insufficienze. Anche in quel caso i giudici le diedero ragione e la fecero ammettere. Salvo poi essere...

