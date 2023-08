Blockchain | La rivoluzione dell’affidabilità e trasparenza digitale

(Di martedì 22 agosto 2023) Nell’era, larivoluziona l’affidabilità e la, plasmando un futuro innovativo per l’interazione e l’archiviazione delle informazioni Nell’erain cui viviamo, lasi erge come una delle innovazioni tecnologiche più rivoluzionarie, promettendo di trasformare profondamente il modo in cui interagiamo, registriamo e condividiamo le informazioni. Questa tecnologia, originariamente sviluppata per supportare le criptovalute, sta ora dimostrando il suo potenziale in una vasta gamma di settori, dall’economia alla sanità, dalla logistica alla gestione delle identità. Cos’è la? Laè essenzialmente un registropubblico, decentralizzato e sicuro che registra transazioni e ...

Un'autenticasta trasformando il panorama del risparmio gestito: entro il 2027 un asset e wealth ... AI e. PwC stima che queste pressioni, tra cui quelle dovute ai costi e alla ...... oltre all' AI , infatti, l'interesse è rivolto anche ae metaverso . Più della metà ... nonostante agli inizi fosse stato prospettato come unaper il settore. Ne è una prova il ......'11 trilioni di euro nel sistema bancario possono fluire liberamente come l'acqua su una,... Per molti versi, ladelle criptovalute ricorda da vicino lafintech e l'...

Coinbase entra in Circle: rivoluzione per USDC The Crypto Gateway

Il mondo della ristorazione sta vivendo una vera e propria rivoluzione digitale grazie a McDonald's, il noto gigante del fast food. L'azienda è pronta a ...5' di lettura Fano 19/08/2023 - La SEC è probabilmente una dei protagonisti principali delle vicende connesse al crypto market durante l'estate. Infatti, sono molteplici i casi di antagonismo verso al ...