Blitz Carabinieri a Napoli | Due arresti per Droga

(Di martedì 22 agosto 2023): Arrestati Due sospetti per spaccio diin un'operazione antianti-deidel nucleo operativo della compagniaVomero. Arrestati per detenzione die spaccio il 33enne A.Z. e il 58enne C.G.. I militari – appostati a via Simone Martini – hanno notato il 58enne mentre cedeva a Z. una busta. I due sono stati bloccati: nella busta 1 chilo di marijuana. Nelle tasche del 33enne altri 8,6 grammi della stessa sostanza mentre G. è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Gli arrestati sono in attesa di giudizio.