Blackout nel mezzo di Granada-Lightning!

Leggi su justcalcio

(Di martedì 22 agosto 2023) La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 21/08/2023 alle 22:44 CEST Fino a tre volte la corrente è stata interrotta durante la partita a Los Cármenes I tifosi hanno scherzato tirando fuori le lanterne per illuminare il campo Una battuta d’arresto surreale è stata vissuta durante lo sviluppo del match della seconda giornata di LaLiga EA Sports affronta, proprietaria della casa di Nuevo Los Cármenes, e Rayo Vallecano. Gli andalusi, che arbitrano da locali, hanno dovuto subire alcune interruzioni di corrente nel loro stadio, che era già stato avvertito in quello precedente con una piccola interruzione di corrente che si è ripetuta durante lo sviluppo del gioco. Circa il minuto 5, la palla stava attraversando il centro del campo quando, dal nulla, l’intero stadio si è oscurato. ...