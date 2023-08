Biostar | presentate le nuove B650MT e B650MS2

Leggi su tuttotek

(Di martedì 22 agosto 2023) L‘aziendapresenta leschede madri. Le migliori schede madri per mil lavoro e per il divertimento, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, è orgogliosa di presentare le nuovissime schede madri. Le schede madri progettate per migliorare sia il lavoro che l’intrattenimento. Costruite sul chipset AMD B650 orientato alle prestazioni, con supporto per i processori AMD Ryzen serie 7000 e la più recente linea Ryzen 7000X3D. Queste schede madri si distinguono per le loro caratteristiche impareggiabili e le prestazioni di alto livello per l’uso occasionale e aziendale. Ottimizzate per le aziende che si occupano di integrazione di sistemi, consentendo una gestione senza ...