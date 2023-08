Bimbo disabile lasciato a terra all' aeroporto di Francoforte | intervenga il governo

Sul caso dellasciato a terra all'aeroporto di Francoforte "intervenga il governo". Sarà forse colpa della disorganizzazione o ...'Quello che è successo allo scalo di Francoforte ad un giovane tredicenneitaliano a cui è stato impedito di salire insieme alla famiglia su un volo Lufthansa regolarmente prenotato è gravissimo e ha anche privato il ragazzo dei farmaci salvavita che erano già ...... maxi inseguimento per le strade della Capitale: arrestato 52enne 17/08/23 Fotogallery -... in divisa: carabinieri aiutano anzianoin difficoltà Aveva perso lo zaino col cellulare - Come ...

Bimbo disabile bloccato all'imbarco: manca il personale in aeroporto. La famiglia di Giulio: «Presentato recla ilmessaggero.it

Il fotoreporter Graziano Perotti, inviato di Magazine Travel Globe, ha trovato l’associazione Amici di Zanzibar e del Mondo odv su internet. "Aveva in programma un workshop fotografico di gruppo a Zan ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...