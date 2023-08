Bimbo di due anni colto da malore soccorso dalla polizia locale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuando hanno visto quel, di appena due, tra le braccia di un medico di passaggio che gli stava praticando le prime manovre salvavita, alcuni agenti delladi Napoli hanno capito che non c’era da perdere neanche un minuto. E così hanno caricato il piccolo sulla loro auto di servizio e lo hanno trasferito all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. La vicenda ha avuto inizio quanto alcuni agenti del reparto Git motociclisti, in Via Toledo, sono stati allertati da alcuni cittadini che hanno segnalato la presenza di bambino di circa due, di origini siciliane, in vacanza con la famiglia a Napoli, in preda ad un. Il piccolo era già statoda un medico che stava passeggiando in zona. Il medico ha ...