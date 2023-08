Biathlon | gli azzurri da domani in raduno in Friuli Venezia Giulia

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. – (Adnkronos) – Il dt delitaliano, Klaus Hoellrigl, ha messo insieme un maxidelle Nazionali azzurre da svolgersi fra il 23 e il 31 agosto sul territorio di Forni Avoltri, in provincia di Udine. Sono convocati gli effettivi delle squadre Elite, Milano-Cortina2026 maschili e femminili e, fino al 27, anche la squadra Juniores e Giovani.Saranno presenti: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che si uniranno ai compagni di squadra dal 24, così come Sara Scattolo. Dal 23 invece saranno in pista: Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Martina Trabucchi, Beatrice Trabucchi, Linda Zingerle, Michela Carrara, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Daniele Cappellari, Cedric Christille, Iacopo Leonesio, Michele Molinari, David Zingerle e Daniele Fauner.Per quanto riguarda Junior e Giovani, ...

