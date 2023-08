Beyond Paradise | Canale 5 si prende lo spin off di Delitti in Paradiso

Ambientata nell'immaginaria Shipton Abbott, nel South Devon, '' è stata girata in Cornovaglia , a Looe, una comunità dove è fiorente la pesca. Kris Marshall, noto per il film - cult '...Credits: Red Planet Pictures,Todd Anthony, BBC Finalmente arriva anche in Italia: l'atteso spin - off di Delitti in Paradiso andrà in onda su Canale5 . Il protagonista è Humphrey Goodman, interpretato da Kris Marshall , uno degli storici protagonisti del franchise.... scritta con Dee Dee Bridgewater, per il restoè un album tutto da ballare, dove troviamo ... A giugno ha pubblicato l'EP digitale 'Alternative Productions', contenente 3 differenti ...

Beyond Paradise: location, trama, cast e dove vedere lo spin-off di Delitti in Paradiso Tvblog

Tra le proposte di prima serata della programmazione estiva di Canale 5 spicca la serie in prima visione assoluta, al via da mercoledì 23 agosto, Beyond Paradise. (ANSA) ...Arriva su Canale 5, in prima visione assoluta, "Beyond Paradise". La serie, al via da mercoledì 23 agosto, è lo spin-off di "Delitti in Paradiso", il crime-comedy-drama, firmato Bbc, e racconta la nuo ...