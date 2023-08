Besiktas | stop alle trattative con Ramos e Talisca | il comunicato

... al rientro in campo dopo due anni diper una serie di circostanze (tra cui l'essere messo fuori rosa dal Liverpool dopo i prestiti ale all' Union Berlino , la risoluzione dei rapporti ...Il Bosniaco, dopo l'esperienza al, è rientrato al Barcellona e, cogliendo l'occasione ... potrebbe decidere di operarsi e, quindi, essere costretto a unodi circa 3 - 4 mesi . Juve, i ...... al rientro in campo dopo due anni diper una serie di circostanze (tra cui l'essere messo fuori rosa dal Liverpool dopo i prestiti ale all' Union Berlino , la risoluzione dei rapporti ...

Malinovskyi stop: il Torino frena e il Besiktas ci prova Toro.it

Il Besiktas smentisce definitivamente gli ingaggi di Talisca e Sergio Ramos con un comunicato sul proprio sito: "I calciatori professionisti Anderson ...Dopo il flop Dele Alli dell'anno scorso, il Besiktas ci riprova con un altro centrocampista inglese. Il club turco fa sapere tramite il proprio sito.