Bernardeschi | la sua doppietta non basta | il Toronto perde 3-2 ed è al penultimo posto VIDEO

(Di martedì 22 agosto 2023) Federicosi mette in mostra con il suo, segnando unanella partita di ieri contro il Montreal, valida per la venticinquesima giornata di Mls. Il primo gol arriva con un assist di Insigne e uno splendido tiro a giro dell’ex Juventus. Al 94esimosegna anche il secondo, ma non; il match termina 3-2 per il Montreal. Ilè ora a 19 punti in classifica, dietro di lui c’è L’Inter Miami di Leo Messi a meno uno, che però ha disputato tre partite in meno, essendo stato impegnato con la Coppa nazionale. Federicohad the keeper rooted (via @MLS)pic.twitter.com/K4wZ4PJbda — B/R Football (@brfootball) August 21, 2023 A brace for2? @f...

E massacriamo Lukaku … Siamo il calcio dei, che a 27 anni lascia il calcio che ... E certo, pure dei Lukaku che fa dietrofront e chiude la porta allainter. No, non è! Questo ...Attesa anche per l'esordio in Major, dove lasquadra è ultima. Dopodiché, a prescindere da come ... Il tanto criticato Toronto , di Insigne e, per dirne una, ha una lunghezza in più ...... da Zaniolo a Tonali, passando per Fattesi, Di Lorenzo, Politano, Kean,, Chiesa e ... tutta gente, cresciuta con lui nell'incantato Shangri - La della Sampdoria di Paolo Mantovani. Di ...

Bernardeschi, la sua doppietta non basta: il Toronto perde 3-2 ed è ... IlNapolista

Bernardeschi mette la firma nel derby canadese di MLS tra Toronto e Montreal: ultimi gol per lui nel campionato americano In MLS Federico Bernardeschi ha fatto doppietta nel derby canadese contro Mon ...Mentre la Juventus ha vinto e incantato a Udine, dall'altra parte del Mondo, qualche ora più tardi, Federico Bernardeschi ha segnato una doppietta con la maglia del Toronto. Due prodezze per l'ex ...