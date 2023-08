Benzina | salgono ancora i prezzi | quanto è aumentato il costo di un pieno ad agosto

(Di martedì 22 agosto 2023) Non si fermano i rincari per il prezzo della. Nella settimana dal 14 al 20ila 1,946 euro al litro, con 7,1 millesimi in più rispetto alla settimana precedente. Sale anche il prezzo del diesel: aumento di 1,7 centesimi ea 1,845 euro al litro. Perriguarda il prezzo odierno in autostrada, lasi attesta mediamente a 2,018 euro al litro, stando ai dati forniti dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per il diesel, parliamo sempre di modalità self, ilè di 1,932 euro. Il Gpl servito è a 0,843 euro. Il continuo rialzo deiha portato a una stangata per gli automobilisti, quantificata dall’Unione nazionale consumatori, che evidenzia anche a...

(Di martedì 22 agosto 2023) Non si fermano i rincari per il prezzo della benzina. Nella settimana dal 14 al 20 agosto la benzina è salita a 1,946 euro al litro, con 7,1 millesimi in più rispetto alla settimana precedente. Sale anche il prezzo del diesel: aumento di 1,7 centesimi e arriva a 1,845 euro al litro. Per quanto riguarda il prezzo odierno in autostrada, la benzina si attesta mediamente a 2,018 euro al litro, stando ai dati forniti dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per il diesel, parliamo sempre di modalità self, il prezzo è di 1,932 euro. Il Gpl servito è a 0,843 euro. Il continuo rialzo dei prezzi ha portato a una stangata per gli automobilisti, quantificata dall'Unione nazionale consumatori.

