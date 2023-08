Nonostante dopo il 16 agosto l'impennata dei prezzi abbia subito un rallentamento, dal 1° agosto ad oggi, il prezzo medio in autostrada dellaself è rincarato di 3,4 cent al litro, pari a 1 ...La spesa militare mondiale ha raggiunto nel 2022 la sommadi 2.240 miliardi di dollari ... Se continuiamo a metteresul fuoco, moriranno più persone e non ci saranno spiragli di pace ma ...... degli sconti in bolletta e di quelli sulla, potrebbe creare più di un malumore tra gli elettori di centrodestra che già devono fare i conti con gli sbarchidi immigrati sulle nostre ...

Benzina record, perché il governo non taglia le accise Segui la diretta Il Fatto Quotidiano

Anche in città il tetto dei due euro è in molti casi abbondantemente superato per il rifornimento con addetto. I prezzi medi di oggi in Liguria sono rispettivamente di 1,965 per la benzina e 1,872 per ...Il prezzo medio della benzina è ai massimi da un anno. Dopo gli aumenti dell’ultima settimana, coincisi con giornate di traffico molto intenso, la verde in modalità self si è attestata a 1,946 euro in ...