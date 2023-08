Bentley - A Monterey la Continental GT Speed One-of-One

...un esemplare unico allaper celebrare i 20 anni dal lancio della Continental GT. La vettura, denominata Continental GT Speed One - of - One , è stata presentata durante laCar Week ......32.064) e che ha battuto il precedente record stabilito nel 2018 dallaBentayga (10:49.902). Automobili Lamborghini apre le porte della Lamborghini Lounge, e celebra il 60° ...Lamborghini, Maserati, Pagani, Pininfarina,, Bugatti, McLaren, Rimac, Rolls - Royce, ma anche Kia e piccole aziende come Hispano Suiza, Czinger e Velocity: tutti hanno scelto il The Quail Motorsports Gathering per la presentazione delle ...

Bentley ha deciso di celebrare i 20 anni della Continental GT con il lancio di una Bentley Continental GT Speed one-off.Bentley celebra il 20° compleanno della sua Continental GT ... GT uscita dalla linea di produzione di Crewe - è stata esposta insieme al modello unico alla Monterey Car Week. Quest'ultima è stata già ...