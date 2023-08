Benevento | l’amichevole con il Picerno al Meomartini a porte chiuse

(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un test-match per ilCalcio che domenica, 27 agosto alle ore 17:00, presso lo Stadiodiincontrerà, in amichevole, il. La gara, in preparazione della stagione sportiva 2023/2024, verrà disputata ae verrà trasmessa in diretta esclusiva su Ottochannel canale 16 del DDT e in streaming su www.ottochannel.tv. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

