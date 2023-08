Benevento | dai rinforzi alle spine | Carli si prepara al rush finale

(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’accelerata c’è stata. Marcelloha deciso di rompere gli indugi come annunciato. Con tre acquisti e due cessioni, il direttore tecnico ha ridisegnato in parte il volto deldi Matteo Andreoletti. Sono andati via Koutsoupias e Viviani, giocatori che avevano espresso il desiderio di cambiare aria, e sono arrivati Berra, Pinato e Agazzi. Il calciomercato della Strega, però, è tutt’altro che concluso. Ci sono ancora situazioni da risolvere e ruoli da coprire, mentre la sessione estiva delle trattative si appresa a entrare nel. I battenti chiuderannoore 20 del 1° settembre, due giorni prima dell’esordio in campionato della Strega, impegnata al debutto nel derby esterno con la Turris. A Torre del Greco ilarriverà con la ...

A partire dadove gli animali sempre più spessotorrenti edue fiumi che attraversano la città arrivano tra i palazzi e attraversano le strade all'improvviso come spesso accade ...In entrambe le occasioni sono dovuti passarepreliminari: undici anni fa interruppero il sogno ... Tra i migliori in campo l'exBrignoli. Come vedere Braga - Panathinaikos in diretta tv e ...Dopo essere sopravvisuti a una delle estati peggiori mai registrate a, osservan - do con stupore e sgomento l'operato che e stato fattocomuni limitrofi (compresi anche paesini ...

Longobard Experience in Campania, tutto pronto per la tappa di ... NTR24

Di seguito una nota a firma del “Comitato Locali Centro Storico” di Benevento. Nella nota si critica la scelta dell’organizzazione di Città Spettacolo- ufficializzata ieri – di spostare a piazza Roma ...Progetti asili nido, in provincia di Benevento possono dormire sonni tranquilli 11 sindaci su 35, non avranno problemi 12 progetti su 53, è sicuro il finanziamento di 15 milioni su 68. Per ...