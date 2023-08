Benedetta Rossi | notte insonne per l’amata cuoca

Leggi su tvzap

(Di martedì 22 agosto 2023) Personaggi Tv.Instagram.per la famosa. Il racconto sui social ha lasciato a bocca aperta i fan. Nessuno si augurerebbe unacome quella trascorsa dalla famosa influencer., però, non perde mai il sorriso. Il suo racconto sembra drammatico, ma in realtà lariesce a dargli quel tratto di leggerezza che da sempre la contraddistingue. Anche così è riuscita a strappare un sorriso ai suoi fan. (Continua…) Leggi anche:in lacrime sui social: l’annuncio da brividi spiazza i fan Leggi anche: Grave lutto per: la notizia è straziante Chi è...