Belen Rodriguez pronta a parlare | “A Belve come De Martino”

Leggi su dilei

(Di martedì 22 agosto 2023) Il programma più irriverente della Rai sta per tornare:ha conquistato ormai un posto d’onore nel cuore degli spettatori, grazie alla bravura e al talento di Francesca Fagnani. Si preannunciano, però, puntate a dir poco scoppiettanti. Per l’esordio di stagione, infatti, sappiamo già che gli autori hanno scelto Stefano De. Ma le sorprese non finirebbero qui, secondo un’indiscrezione, perché anchepotrebbe essere presente, ma in una puntata diversa.Stefano DeSe c’è un programma in grado di saper raccontare alla perfezione i personaggi del mondo dello spettacolo è certamente. Il programma condotto da Francesca Fagnani è pensato proprio in questa ...