(Di martedì 22 agosto 2023) PERCHÉ TUTTI DOVREBBERO FARLO - L'estate e le vacanze ci regalano del tempo libero in più rispetto a quello di cui godiamo in città: dovremmo quindi dedicarne almeno una parte a tenerci in forma, ...

PERCHÉ FA BENE E COME SI FA - Ilha tutti i vantaggi di una normale passeggiata, con alcuni elementi in più che la rendono ancora più utile e salutare. Favorisce il sistema ...VEDI ANCHE Il waveè lo sport dell'estate: a passo di marcia nell'acqua 3. Pannelli solari ... palloni davolley, canoe gonfiabili senza dover ricorrere a estenuanti pompe a mano. Quando ...6 -NORDIC, DIRETTAMENTE DALLA FINLANDIA: letteralmente 'passeggiata nordica in spiaggia', laNordicè una speciale declinazione del Nordic(attività che deriva ...

Beach walking: i benefici della camminata sulla sabbia TGCOM

Il beach walking, proprio come il beach volley, il sand soccer e il beach flags, è una delle innumerevoli attività da praticare sulla spiaggia, in mezzo alla sabbia. Proprio come la pallavolo, il ...