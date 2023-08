Bayern Monaco | gli occhi della Premier su un centrocampista

Il club nerazzurro ne ha praticamente definito l'acquisto dalsulla base di 30 milioni più altri due di bonus: il suo arrivo a Milano per le visite mediche di rito è imminente. ...... dando vita a una serie di reazioni social, tutte contro di lui, da parte dei tifosi nerazzurri dopo le sue parole taglienti contro il calciatore del. Le dichiarazioni di Cassano su ...Se fosse stato buono il Real lo avrebbe tenuto' oppure: 'Cassano è così scemo e ignorante da non sapere che è pavard a voler lasciare ile non ila lasciar andar via pavard' e ...

Pavard all'Inter, il Bayern Monaco si muove per il sostituto Calciomercato.com

Con i bavaresi stretta di mano sui 32 milioni di euro complessivi L’Inter completa la difesa con Benjamin Pavard, difensore francese in arrivo dal Bayern Monaco. Il campione del Mondo 2018, in ...L’Inter ha fretta di portare Pavard in Italia. Col Bayern Monaco accordo trovato, si attende il via libera tedesco. Potrebbe arrivare anche oggi TRATTATIVA SCANDITA - Luca Cilli, in collegamento da ...