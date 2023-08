Bassetti | l’annuncio da brividi sul virus | cosa sta succedendo in Italia

Leggi su tvzap

(Di martedì 22 agosto 2023) SOCIAL. In un’epoca in cui ilCovid-19 è stato al centro delle attenzioni globali per diversi anni, le parole del dottor Matteo, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, gettano una nuova luce sulla situazione attuale. L’intervista di Fanpage.it con il noto esperto offre uno spaccato inquietante della realtàna, focalizzandosi sugli ultimi sviluppi e sulle sfide a cui il Paese sta facendo fronte. Leggi anche: Covid, Galli lancia l’allarme: non è finita Leggi anche: Covid, l’ultima variante è arrivata insappiamo Le riflessioni di MatteoIn un’intervista rivelatrice con Fanpage.it, il dottor Matteoha condiviso le sue opinioni sul recente aumento dei casi Covid in ...