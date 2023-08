Basket | perché l’Italia potrebbe ritrovarsi gli USA di fronte ai quarti di finale dei Mondiali

Leggi su oasport

(Di martedì 22 agosto 2023) Si avvicina sempre di più l’avvio del Mondiale 2023 di, dove sarà impegnata anche la Nazionale italiana. Gli Azzurri apriranno la rassegna iridata debuttando venerdì 25 Agosto a Manila (Filippine) contro l’Angola alle 10:00 italiane, nella prima partita del girone A. A 24 ore di distanza Datome e compagni sfideranno la Repubblica Dominicana in quella che probabilmente è la partita ‘chiave’ della prima fase (domenica 27 Agosto sempre alle 10:00), con il terzo match in programma martedì 29 Agosto contro i padroni di casa delle Filippine. Le prime due classificate di ogni girone passano così alla seconda fase del Mondiale, portandosi dietro i punti conquistati in quella precedente. Il gruppo A delè abbinato al gruppo B in cui sono state inserite la Serbia, la Cina, il Porto Rico (tutte e tre affrontate – e battute – dagli Azzurri nelle ...