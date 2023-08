Basket | il roster ufficiale della Serbia per i Mondiali

(Di martedì 22 agosto 2023) Il coachSvetislav Pesic ha scelto definitivamente 12 giocatori che parteciperanno aidi2023, evento in programma dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giappone. L’ultimo taglio è arrivato poco tempo fa, ed è stato quello di Aleksa Radanov. Nelsono dunque rimasti i tre NBA Bogdan Bogdanovic, Filip Petrusev e Nikola Jovic, oltre ad Aleksa Avramovic, Dejan Davidovac, Ognjen Dobric, Marko Guduric, Stefan Jovic, Vanja Marinkovic, Nikola Milutinov, Dusan Ristic e Borisa Simanic. Come si sapeva già da tempo, non saranno presenti i fuoriclasse Nikola Jokic (fresco vincitore del titolo NBA con i Denver Nuggets) e Vasilije Micic per diversi motivi: il primo necessita di un periodo di riposo dopo una stagione molto lunga e ...

La Serbia ha annunciato il roster definitivo per la prossima Coppa del Mondo di Basket FIBA 2023. Aleksa Radanov è stato l'ultimo giocatore ad essere escluso dalla squadra. Come noto Nikola Jokic dei ...