(Di martedì 22 agosto 2023) Bergamo. Hanno iniziato a lavorare nello stesso giorno, a due ore di distanza, le due squadre di pallacanestro cittadine che nella2023/24 si sfideranno nel campionato di Serie B Interregionale. Con ambizioni diverse, storie diverse, roster diversi. Da una parte la Bergamo2014, fresca di retrocessione dalla B nazionale (anche complice la riorganizzazione delle categorie voluta dalla Lega), dall’altra, che ha rilevato il titolo dell’Olimpia Lumezzane. Se i gialloneri partono con l’obiettivo di fare meglio possibile, con un occhio sulla riconquista immediata della categoria persa lo scorso maggio e un roster quasi totalmente rinnovato, la società del presidente Paolo Andreini parteciperà al campionato con la squadra Under 19, mantenendo la propria identità giovane. “La nostra prerogativa è avere giocatori che ...

Basket, BB14 e BluOrobica iniziano il lavoro verso la nuova stagione BergamoNews.it

