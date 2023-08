Basket | Achille Polonara | “Vogliamo impensierire tutti Ai Mondiali non ci sono partite semplici”

Leggi su oasport

(Di martedì 22 agosto 2023) L’avvicinamento ai2023, fatto di tante vittorie in fila, 7 per la precisione, nei test verso l’appuntamento iridato, ha caricato e non poco l’Italdi Gianmarco Pozzecco. Il collettivo azzurro vuole recitare un ruolo da “mina vagante”, magari provando anche ad arrampicarsi nelle zone più alte del torneo planetario: dai quarti di finale in su. Fra i protagonisti della selezione tricolore, c’è sicuramente quell’che, negli anni, è diventato un riferimento della nazionale. Intervistato da Tuttosport, il giocatore classe 1991 si è così espresso: “Disputare un Mondiale dopo l’Olimpiade è bellissimo. È la seconda manifestazione più importante e ci tenevo molto. Per me è sempre un grande onore indossare questa maglia, anche in amichevole. Il 2019? Chiaro che quando resti fuori stai male, ...