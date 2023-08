Bari | 333 morti per malore improvviso a luglio | ministero | È il caldo | il web | No | il vaccino Covid

(Di martedì 22 agosto 2023) 333nel solo mese di, compresi anche i primi quattro giorni di agosto per. Succede a, in Puglia, dove si è registrato un +42% di decessi previsti nella fascia degli over 65. Un aumento inspiegabile, al quale ildella Salute ha già trovato la soluzione: "

... premiazione Concorso Scuola, Concerto dell'Orchestra della Città Metropolitana di. 03 agosto -... 080.4912113), la grotta di San Michele in Monte Laureto (info:.9633738), la rettoria di Santa ......con lo spettacolo di teatro - scienza Perseo e Andromeda firmato con il Planetario di, ed in ... Prenotazione obbligatoria all'utenza telefonica.8856300, attiva per ulteriori informazioni.Si è partiti, dunque, giorno 22 con la compagnia Artemisia diche ha portato in scena un ... Buon teatro a tutti' Per info: 346.3450613 •.7161061 info@calandrateatro.it Fb @compagnia ...

Bari: a luglio morte 333 persone per malori, le autorità sanitarie ... Puglia Reporter Notizie

Caldo killer a Bari. Almeno questo è quanto emerge dal report pubblicato dal ministero della Salute con i risultati dei sistemi di allarme, del sistema sorveglianza della ...Un uomo di circa 45 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia Locale di Bari con l'accusa di furto con strappo aggravato. Avrebbe scippato la borsa a una giovane donna che era a bordo di uno d ...