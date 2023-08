Barcellona | Sergi Roberto dice no all'Arabia Saudita

(Di martedì 22 agosto 2023)no all': come riferito da Sport, lo spagnolo ha rifiutato una proposta che avrebbe portato 15 milioni di...

Joao Cancelo sarà un nuovo giocatore del. È quanto dichiara Marca, che fornisce anche i tempi per la chiusura dell'operazione, ... Koundé eRoberto.Commenta per primoño Dest è un nuovo giocatore del Psv . L'ex Milan , ancora di proprietà del, arriva in Olanda con la formula del prestito per una stagione con annesso diritto di riscatto per ...Le probabili formazioni di- Cadice(4 - 3 - 3): Ter Stegen; Balde, Christensen, Kounde,Roberto; Gundogan, Oriol Romeu, De Jong; Pedri, Lewandowski, Yamal. Allenatore: ...

BARCELLONA: ROMEU, SERGI ROBERTO E ABDE REGISTRATI - Sportmediaset Sport Mediaset

Sergi Roberto dice no all'Arabia Saudita: come riferito da Sport, lo spagnolo ha rifiutato una proposta che avrebbe portato 15 milioni di euro nelle casse del Barcellona.Sergi Roberto ha detto no a un'offerta dall'Arabia Saudita e continuerà a giocare con il Barcellona fino a fine stagione quando scadrà il suo contratto. Al club catalano sarebbero andati 15 milioni di ...