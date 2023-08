Barbara D’Urso | quanto ha guadagnato a Mediaset

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 22 agosto 2023)non tornerà in onda sunel prossimo autunno. Il suo contratto scadrà irrevocabilmente il prossimo dicembre e i vertici della rete del Biscione hanno già deciso di non proseguire la collaborazione. Eppure, sembra che nei lunghi anni di lavoroabbia messo su un bel patrimonio. Un addio inaspettato quello adalle reti. Da tempo si vociferava di un possibile mancato rinnovo per la presentatrice, ma ancora non c’era mai stato nulla. Invece, adesso è ufficiale. La showgirl ha perso la conduzione del suo ultimo programma di punta rimasto in suo possesso, Pomeriggio Cinque. Ma in questi anni ha potuto approfittarne per mettere da parte un cospicuo patrimonio....