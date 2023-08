Banche | Paita Iv | ‘altro che extraprofitti | governo vincoli istituti a dare servizi’

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Altro che tassare gli: ildovrebbe vincolare lea fornire servizi ai cittadini più deboli nei piccoli comuni, dove le filiali sono sparite”. Lo afferma la coordinatrice e senatrice di Italia viva Raffaella. “I dati dell’Osservatorio sulla desertificazione bancaria della First Cisl dicono che oltre il 40% dei comuni non ha una banca nel proprio territorio: niente sportelli e niente bancomat. Un disagio enorme per quattro milioni di persone ma soprattutto per gli anziani e per chi ha difficoltà ad accedere al web o a spostarsi. Anziché inventarsi nuove e discutibili tasse, ilMeloni pensi ai cittadini utenti, facendo accordi con glibancari”, conclude. L'articolo CalcioWeb.

