Banca centrale russa e Cremlino ai ferri corti Colpa della crisi del rublo

(Di martedì 22 agosto 2023) Forse sarà stato il caldo, che in quei terribili giorni di Ferragosto si è fatto sentire anche in Russia. O più semplicemente il fatto di assistere impotenti alla svalutazionepropria moneta. Fatto sta che a Mosca hanno cominciato a volare gli stracci. AlVladimir Putin non deve ancora aver digerito del tutto il crollo del, che nella notte tra il 14 e il 15 agosto ha toccato i minimi dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, arrivando a perdere il 25% del proprio valore da inizio del 2023. E allora ha perso le staffe. Prima di tutto ha convocato una riunione di urgenza con il ministro delle Finanze, per capire dove e come mettere le mani e azionare il freno. Poi ha imposto alla, guidata dalla non troppo tenera Elvira Nabiullina, di alzare i ...