Ballando con le stelle | svelato il nome del secondo concorrente ufficiale | ecco di chi si tratta

"Amici è ufficiale: sarò la prossima concorrente di 'le Stelle'. Ho bisogno del vostro supporto". Così la giornalista e conduttrice televisiva Rosanna Lambertucci annuncia la sua partecipazione al talent show di Rai1. Dopo Ricky Tognazzi, ...Dopo Ricky Tognazzi ecco che arriva il secondo concorrente ufficiale dile Stelle 2023 . Questa volta si tratta di un nome ovviamente noto e che avrà indubbiamente tanto da dare al programma di Milly Carlucci : Rosanna Lambertucci . Rosanna Lambertucci ...... e gli impegni televisivi che lo vedono,la sua Big Band, protagonista delle prime serate RAI 1 da oltre vent'anni, primaTorno SabatoGiorgio Panariello (2000 - 2003) e poi...

Ballando con le Stelle 18, dopo Ricky Tognazzi ecco chi è la seconda concorrente ufficiale! Isa e Chia

Ci siamo, dopo gli annunci di Ballando con le stelle via social, arrivano anche quelli di Alfonso Signorini. Oggi è stato presentato il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello. Un nome che non ...Ragazza di mare e di campagna, è così che chiamano Ibiza. Chica del mar y campos. Sempre nella hit delle mete estive per le sue spiagge, lunghe e bianche come le sue notti. E lo sa ...