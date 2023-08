Ballando con le Stelle | Rosanna Lambertucci seconda concorrente ufficiale

(Di martedì 22 agosto 2023) L'annuncio della giornalista su Instagram: "Ce la metterò tutta" “Amici è: sarò la prossimadi ‘con le’. Ho bisogno del vostro supporto”. Così la giornalista e conduttrice televisivaannuncia la sua partecipazione al talent show di Rai1. Dopo Ricky Tognazzi, Milly Carlucci sta svelando via via i concorrenti che si cimenteranno nella ambita pista di Rai1. “Che fatica allenarsi – dice lain un video condiviso su Instagram anche dalla Carlucci, che la ritrae mentre fa jogging all’aria aperta – d’altra parte quest’anno devo fare ‘con le’. Io ce la metterò tutta ma certo, conto moltissimo sul vostro affetto e il vostro sostegno. Un abbraccio ...

L'annuncio della giornalista su Instagram: "Ce la metterò tutta" "Amici è ufficiale: sarò la prossima concorrente di 'le Stelle'. Ho bisogno del vostro supporto". Così la giornalista e conduttrice televisiva Rosanna Lambertucci annuncia la sua partecipazione al talent show di Rai1. Dopo Ricky Tognazzi, ...Non è passato inosservato nemmeno il promo dile stelle in stile supereroi,Milly Carlucci che si volta per guardare il Bat - Segnale acceso nella notte per lei. Al posto del celebre ...Sono sposatotre figli e ho trascorso la maggior parte della mia vita viaggiando, giocando a basket e tennis,e divertendomii miei amici", scrive sulla piattaforma Simone Massari. "...

Ivan Zazzaroni non farà parte della giuria di Ballando con le stelle ILSIPONTINO.NET

(Adnkronos) – “Amici è ufficiale: sarò la prossima concorrente di ‘Ballando con le Stelle’. Ho bisogno del vostro supporto”. Così la giornalista e conduttrice televisiva Rosanna Lambertucci annuncia ...Ballando con le stelle, i primi nuovi del nuovo cast: Ricky Tognazzi, Simona Ventura, il giornalista Antonio Caprarica, Teo Mammuccari, Bobby Solo, Rosanna Lambertucci (ufficiale) e ...